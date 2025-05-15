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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 06:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:20
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        RÜZGAR YAĞIŞ ALAN YERLERDE KUVVETLİ

        Rüzgarın, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 19, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

        ERZURUM: 10, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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        KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        MALATYA: 21, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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