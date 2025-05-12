Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı belirtildi. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu
BURSA: 24, Parçalı bulutlu
BALIKESİR: 23, Parçalı bulutlu
EDİRNE: 23, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 21, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 31, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 24, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu
KONYA: 23, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 20, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 20, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 16, Parçalı bulutlu
AMASYA: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 19, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 28, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor
DİYARBAKIR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 30, Parçalı bulutlu
MARDİN: 27, Parçalı bulutlu
SİİRT: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu