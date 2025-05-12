Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 22, Parçalı bulutlu İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu BURSA: 24, Parçalı bulutlu BALIKESİR: 23, Parçalı bulutlu EDİRNE: 23, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 21, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 31, Parçalı bulutlu ISPARTA: 24, Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu KONYA: 23, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM NEVŞEHİR: 20, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 20, Parçalı bulutlu KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu ZONGULDAK: 16, Parçalı bulutlu AMASYA: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 19, Parçalı bulutlu SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor ERZURUM: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor KARS: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor REKLAM MALATYA: 28, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor DİYARBAKIR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GAZİANTEP: 30, Parçalı bulutlu MARDİN: 27, Parçalı bulutlu SİİRT: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu