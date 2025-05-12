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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı belirtildi. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:15 Güncelleme: 12.05.2025 - 08:31
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        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 21, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı bulutlu

        BALIKESİR: 23, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 23, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 21, Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 31, Parçalı bulutlu

        ISPARTA: 24, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu

        KONYA: 23, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        NEVŞEHİR: 20, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 20, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 21, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 16, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 21, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 19, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 20, Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        MALATYA: 28, Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağış bekleniyor

        DİYARBAKIR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 30, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 27, Parçalı bulutlu

        SİİRT: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu

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