Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı! İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek? Haftasonu hava nasıl olacak, haftasonu yağış var mı - Güncel hava durumu haberleri

        İstanbul'da sağanak ne zaman bitecek? AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı!

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. Açıklamada dün öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında farklı ilçelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'e düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde 3 bin 667 ihbara müdahale etti. AKOM'dan bir de uyarı geldi. AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da yağışın çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:01 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, İstanbul´da dün saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, bugünse sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi.

        METREKAREYE 20-220 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre farklı bölgelerde metrekareye, 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

        MAHSUR KALAN 707 KİŞİ KURTARILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3 bin 430 personel, bin 658 araç ve iş makinesiyle kent genelindeki toplam 3 bin 667 ihbara müdahale etti. Yağış nedeniyle mahsur kalan 707 kişi ve 15 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        REKLAM
        .png
        .png

        YARIN YAĞIŞ KUVVETLENECEK

        AKOM'dan bir de uyarı geldi. Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

        .png
        .png

        PAZAR GÜNÜ DE YAĞIŞ VAR

        AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

        .png
        .png

        İSTANBUL'DA SAĞANAK SÜRECEK

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre İstanbul'da yağışın çarşamba gününe kadar süreceği öğrenildi.

        .png
        .png

        SICAKLIKLAR 22-25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

        İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları; 22 -25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor.

        İstanbul´da hava sıcaklıkları 5 Ekim´e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        Habertürk Anasayfa