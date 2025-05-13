Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 1 bölgede toz taşınımı 5 bölgede sağanak!
Bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, güney ve doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4 BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGARIN HIZI MARMARA'DA 60 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT
Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
GÜNEY VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklıklarının, güney ve doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 18, Parçalı bulutlu
İZMİR: 27, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu
BURSA: 24, Parçalı bulutlu
BALIKESİR: 20, Parçalı bulutlu
EDİRNE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu
ADANA: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu
KONYA: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 18, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 18, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu
SİNOP: 17, Parçalı bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
MARDİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu