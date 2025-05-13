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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 1 bölgede toz taşınımı 5 bölgede sağanak!

        Bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, güney ve doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 07:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:31
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        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        4 BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        RÜZGARIN HIZI MARMARA'DA 60 KM'Yİ BULUYOR

        Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

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        DOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

        Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        GÜNEY VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklıklarının, güney ve doğu kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 18, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 27, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 18, Parçalı bulutlu

        BURSA: 24, Parçalı bulutlu

        BALIKESİR: 20, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

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        DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı bulutlu

        ADANA: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 23, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı bulutlu

        KONYA: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        NEVŞEHİR: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 18, Parçalı bulutlu

        KASTAMONU: 18, Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK: 15, Parçalı bulutlu

        SİNOP: 17, Parçalı bulutlu

        AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        VAN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

        GAZİANTEP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MARDİN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

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