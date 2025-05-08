Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
Bugün, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde kuvvetli olmak üzere 6 bölgede sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ege ve Akdeniz'de toz taşınımı uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İÇ EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 31, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
BALIKESİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 29, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA: 33, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 24, İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 28, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
TRABZON: 21, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 19, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 17, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 31, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu açık