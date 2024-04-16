17 NİSAN ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Türkiye Nisan ayına uygun bir şekilde sıcak olacak. Ancak Marmara ve Ege'de yağış bekleniyor. Hatta bazı şehirlerde yağış, gök gürültülü olarak yağacak.