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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: Bugün hava nasıl? Meteoroloji duyurdu: 17 Nisan Çarşamba bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 17 Nisan Çarşamba hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 17 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 23:51 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:51
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        • 1

          Ülke genelinde güncel hava durumu araştırılıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar artış gösterirken bir yandan da meteoroloji yağış uyarısında bulundu. İşte 17 Nisan Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          17 NİSAN ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu; güneş, bulutların arkasına gizlenecek. Sıcaklıklar ise 19 ile 24 derece arasında değişecek.

          İzmir bugün için 28 derece ancak meteoroloji vatandaşları gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyarıyor.

          Ankara bugün iki büyük şehrin aksine güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Açık gökyüzü altında sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          17 NİSAN ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün Türkiye Nisan ayına uygun bir şekilde sıcak olacak. Ancak Marmara ve Ege'de yağış bekleniyor. Hatta bazı şehirlerde yağış, gök gürültülü olarak yağacak.

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