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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU HABERLERİ: 4 Eylül bugün hava nasıl, yağış var mı? 4 Eylül İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteroloji uyardı! 4 Eylül İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Son dakika hava durumu haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle yapılan son duyurular ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında İstanbul'da sıcak hava yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı değerlendirmeleri sizler için haberimizde derledik. Peki, 4 Eylül hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 00:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 00:54
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        • 1

          Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ağustos ayının son gününde yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar mevcut. 4 Eylül Çarşamba için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 4 Eylül Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Niğde çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

          Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 04.09.2024 (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 4

          HAVA NASIL OLACAK?

          İSTANBUL 22°C, 31°C

          Parçalı ve az bulutlu.

        • 5

          İZMİR 22°C, 34°C

          Parçalı ve az bulutlu.

        • 6

          ANKARA 17°C, 29°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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