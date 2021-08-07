Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yalova ve İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusunda yer yer kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Kuzey ve Kuzeybatı(Karayel) yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU SAAT SAAT

CUMARTESİ 06.00 - 09.00 26 26 56 15 28 CUMARTESİ 09.00 - 12.00 28 30 59 23 40 CUMARTESİ 12.00 - 15.00 30 32 56 28 51 CUMARTESİ 15.00 - 18.00 27 29 71 25 55 CUMARTESİ 18.00 - 21.00 26 26 80 15 42 CUMARTESİ 21.00 - 24.00 25 25 84 14 24