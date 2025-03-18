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        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 18 MART SALI | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        18 Mart bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri

        "18 Mart bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde bulunduğu 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki, 18 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:51
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul ve çevre illerde sıcaklıklar düşerken MGM yeni uyarılarda bulundu. Peki, 18 Mart Salı bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        • 2

          18 MART BUGÜN HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Göller yöresi, İç Anadolu (Kırşehir, Aksaray ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana’nın kuzey kesimleri, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle güney, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzey, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 7°C, 9°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ANKARA 8°C, 14°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu.

          İZMİR 12°C, 16°C

          Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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