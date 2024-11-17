Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Hatimoğulları: Müzakereye de mücadeleye de hazırız | Son dakika haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da konuştu

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, Türkiye halkları için demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:18 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatimoğulları: Müzakereye de mücadeleye de hazırız
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tülay Hatimoğulları, Batman'da partisinin öncülüğünde Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"nde yaptığı konuşmada, bazı belediyelere "kayyum atandığını" belirterek, buna tepki gösterdi.

        Tülay Hatimoğulları, "Acaba Kürt sorununda bir çözüm olur mu?" diye bir soru ortaya atıldığını belirterek, "Şu an bütün Türkiye bu soruyu konuşuyor, bu soruyu tartışıyor. Bir tokalaşmayla başlayan ve devamında tam anlamıyla ne istediklerini bilmediğimiz, çeşitli gelişmeler var. Biz DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak elbette onurlu barışın yanındayız." diye konuştu.

        Hatimoğulları, "Batman'dan Ankara'ya sesleniyoruz, bizler onurlu bir barış, demokratik zeminde bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta her yerde ifade ettik. Bizler müzakereye de hazırız, mücadeleye de hazırız." ifadelerini kullandı.

        Hatimoğulları, şunları kaydetti:

        "Türkiye halklarına sesleniyoruz, gelin dayanışmayı büyütelim, haksızlıklara karşı çıkalım, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemle çözülmesine hep birlikte öncülük edelim, gelin Türkiye halkları için, demokratik bir cumhuriyet için hep beraber 'barış' diyelim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Habertürk Anasayfa