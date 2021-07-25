Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti. Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı. Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR?

Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993'te doğdu. Türk tekvandocudur. Uludağ Üniversitesi öğrencisidir. Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubü sporcusudur.

İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan sporcu, sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde İsveçli Nikita Glasnovic ile karşılaşan İlgün, 8-0 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı. Finalde ev sahibi Güney Kore'den Ah Reum Lee ile karşılaşan sporcu, ilk raundunu 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci raundunda 6-2 geriye düştü. Üçüncü raundda farkı azaltsa da müsabakayı 7-5 kaybetti ve dünya ikincisi oldu.

İlgün, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine 2021'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanmayı başardı.