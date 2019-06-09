Hatice Kübra İlgün'den gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları´na 40 puan veren Grand Prix 1´inci seri müsabakalarına İtalya´nın başkenti Roma ev sahipliği yapıyor. Olimpik sıkletlerde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonda 56 ülkeden 248 sporcu mücadele ediyor. Türkiye´nin 5´er erkek ve kadın sporcuyla temsil edildiği organizasyonun ikinci gününde bayanlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, gümüş madalyanın sahibi oldu. Hatice Kübra İlgün, bu başarısıyla önemli olimpik puanları hanesine yazdırdı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, elde edilen madalya sebebiyle Hatice Kübra İlgün´ü ve teknik ekip başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutladı.