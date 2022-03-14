Hatice Kaçmaz'ın katilinin yargılandığı davada katil Orhan Munis hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği karar tartışmalara neden oldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Orhan Munis'in evlenme teklifini kabul etmediği için 19,9 cm'lik bıçak alarak öldürdüğü Hatice Kaçmaz'ı tasarlayarak değil duygusal çöküntü ile öldürdüğüne karar verdi. YCGK'ya Orhan Munis'in cezasında indirim yaptı, Hatice Kaçmaz cinayeti araştırılmaya başladı.
HATİCE KAÇMAZ KİMDİR?
TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 33 yaşındayken bir süre görüştüğü Orhan Munis tarafından öldürüldü. 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta bıçaklanan Hatice kaçmaz, Orhan Munis'in evlilik teklifini kabul etmemişti. Evlilik teklifi reddedilen Orhan Munis 19.9 cm'lik bir bıçak alarak Hatice Kaçmaz'ı öldürdü. Hatice Kaçmaz'ın bir çocuğu olduğu biliniyor.
HATİCE KAÇMAZ CİNAYETİ
Hatice Kaçmaz cinayeti Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan İbrahim Karakoç Parkı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz, cumartesi günü daha önce kendisine evlilik teklifinde bulunan Orhan M.'nin teklifini 5 yaşındaki kızının üvey baba elinde büyümemesi gerekçesiyle reddetti.
Bunun üzerine genç kadından vazgeçmeyen Orhan M. belli bir süre teklifini yineledi ancak olumlu bir cevap alamadı. Genç kadının markete çıkmasını fırsat bilen zanlı Orhan M. kadını kaçırmak istedi. Zanlı, direnen genç kadını kaçıramayacağını anlayınca tartaklayarak, yol kenarındaki İbrahim Karakoç Parkı'na sürükledi. Daha sonra üzerinde bulunan bıçakla kadını oyun parkındaki oturakların dibinde bıçakladı.
15 yerinden bıçak darbesi alan genç kadının sadece kalbinin bulunduğu bölümü 3 kez bıçaklayan zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaçmaz ise kaldırıldığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hayatını kaybetti.
HATİCE KAÇMAZ CİNAYETİNDE FLAŞ KARAR
Hatice Kaçmaz cinayetinde alınan son karar sosyal medyada gündem oldu. Kaçmaz ile buluşmaya gelirken bileğine 19.9 cm'lik bıçak bağlayan Orhan Munis hakkında tasarlayarak öldürme suçlamasıyla müebbet hapis verilmesine dair tebliğname reddedildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Orhan Munis'in Hatice Kaçmaz'ı tasarlayarak değil, bir anlık hiddetle öldürdüğüne karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!