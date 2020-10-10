Hatice Aslan sosyal medyayı salladı

Aslan geçtiğimiz günlerde, “Oyuncuların estetik yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt vermişti.



Oyuncu, "Estetiğe karşı değilim. Ancak bir oyuncunun diş estetiği bile yaptırması canlandıracağı karakterlere sınır koymasıdır. Benim yüzümdeki çizgileri görüyorsunuz. Hiç botoks bile yok" demişti.