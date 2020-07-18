Ligin son haftasında Bursaspor'u sahasında 3-1 yenen Hatayspor'un taraftarları, maç sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Taraftar, burada takımlarının şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutlarken futbolcular ve teknik heyet üzeri açık otobüsle kenti gezip taraftarları selamladı.

Kentteki kutlamalar sürüyor.

Öte yandan, Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.