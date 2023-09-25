Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Hatayspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile Trabzonspor, 6. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Hatayspor 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor. Hatayspor Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel
TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Vişça, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu
STAT: Mersin Stadyumu
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Oynadığı son iki maçta Kasımpaşa'yı 5-1, Beşiktaş'ı ise 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, Hatayspor deplasmanında da kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ligin namağlup ekibi Hatayspor ise 7 puanla 10. basamakta bulunuyor. Bordo-beyazlılar, Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılıp yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.
15. RANDEVU
Hatayspor ile Trabzonspor, tarihlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 14 maçta Trabzonspor'un rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-1 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.