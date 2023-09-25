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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Hatayspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile Trabzonspor, 6. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Hatayspor 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor. Hatayspor Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:05
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        Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

        HATAYSPOR: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Vişça, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

        STAT: Mersin Stadyumu

        HAKEM: Burak Şeker

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Oynadığı son iki maçta Kasımpaşa'yı 5-1, Beşiktaş'ı ise 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, Hatayspor deplasmanında da kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

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        Ligin namağlup ekibi Hatayspor ise 7 puanla 10. basamakta bulunuyor. Bordo-beyazlılar, Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılıp yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

        15. RANDEVU

        Hatayspor ile Trabzonspor, tarihlerinde 15. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 14 maçta Trabzonspor'un rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-1 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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