Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor karşısında.

GOL: Eysseric 18'

HATAYSPOR - KASIMPAŞA

STAT: Yeni Hatay

SAAT: 21:45

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: BeIN Sports 1

HATAYSPOR: Munir, Onur, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Saint-Louis, Emre Çolak, Kamara, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Ben Ouanes, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Umut Bozok

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can