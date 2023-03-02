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Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: Kalbim Hatay'da kaldı

Türk futbolunun depremzedeler için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına depremi Hatay'da bizzat yaşayan Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler de katıldı. Kardeşler, gözyaşlarına hakim olamadı

Giriş: 02.03.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler: Kalbim Hatay'da kaldı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından Türk futbolcu omuz omuza kampanyasında bir araya geldi.

Depreme Hatay'da yakalanan kaleci Erce Kardeşler, 'Omuz Omuz'a kampanyasında duygu dolu açıklamalarda yaptı.

''KALBİMİN BİR KISMI HATAY'DA KALDI''

Gözyaşlarına hakim olamayan Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler ise, "Gerçekten çok zorluydu bizler için. Ciddi kayıplarımız var. Bir şehre gittiğinizde o eve sahip çıkmak zorundasınız. O gün 3 puan almıştık, Atsu golü atmış, çok sevinmiş ve çok sevindirmişti. O sırada sadece Hatay'da deprem oldu sanmıştık. Ama maalesef çok şehirde olmuştu. 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam yerinde değil. Tek yumruk olduk, üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Oradaki insanları hiçbir zaman unutmayalım. Bizler çok şanslıyız, burada olduğumuz için. Bizim kadar şanslı olmayanlar var. Her zaman oradaki insanlara destek olalım. Hiçbir zaman kimse bu acıları yaşamasın. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı" ifadelerini kullandı.

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