Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncuyla yeni mukavele imzalandığı belirtilerek, "Isaac Sackey 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda." denildi.

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