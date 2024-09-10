Hatayspor, Francisco Calvo'yu transfer etti

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Süper Lig'de daha önce Konyaspor’da da forma giyen Francisco Calvo, Hatayspor'a transfer oldu.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor’umuza hoş geldin Francisco Calvo! Daha önce Konyaspor ve FC Juárez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır” denildi.