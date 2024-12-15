Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        20
        Kasımpaşa
        KSM
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Trabzonspor
        TS
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'dan hakem tepkisi! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'dan hakem tepkisi!

        Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Göztepe karşılaşmasının hakemine ve VAR yönetimine sert tepki göstererek, "Derdimiz çok, acımız çok büyük, üzüntümüz çok fazla ama artık yeter. VAR nerede var artık öğrenmiş olduk. VAR, Hatayspor aleyhine var. Birileri mesaj vermek istiyorsa Hatayspor üzerinden vermesin. Hatayspor en son uğraşacakları kulüp olsun" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor'dan hakem tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de mücadele ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buluna Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, çok üzgün olduklarını belirterek, "Geçen hafta Başakşehir maçı sonrası bir açıklama yapmıştık. 'VAR nerede var, VAR nerede yok anlayamıyoruz' demiştik. Bu hafta bize sağ olsunlar anlattılar. VAR, Hatayspor aleyhinde var. Hatayspor lehinde VAR’ın olmadığını anlamış olduk" diye konuştu.

        "HATAYSPOR ÜZERİNDEN BİRİLERİ MESAJ VERMEK İSTİYOR"

        Konuşmasında, "Birileri Hatayspor üzerinden bir yerlere mesaj vermek istiyorsa, açık açık söylesinler" diye soran Atıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hatay diyoruz, Hatay şehri diyoruz. Hatayspor aynı zamanda bir kulüp değil, bir şehrin travmasını bitirmeye yarayan bir spor kulübü diyoruz ama burada Hatayspor üzerinden birileri mesaj vermek istiyor. 18 Temmuz’da (TFF Genel Kurulu) Hatayspor’un ya da Hatay’ın duruşunu mu sorguluyorlar onu bilemiyoruz. Benim buradan bir önerim var. Hakem arkadaş, VAR ile birlikte maçı yönettiğini düşünüyor. Ben VAR’ın üzerinde bir VAR olduğunu düşünüyorum burada. Birçok maç izliyoruz. Hiçbir yerde VAR’ın 4-5 dakika oturup kritik yaptığı, spor yorumcuları gibi saatlerce pozisyon üzerinde durduğunu düşündüğümüz bir maç görmedik. Bugün baktığınızda iki pozisyonda da VAR hakemi ve orta hakem 3-4 dakika boyunca pozisyon üzerinde çalışma yapıyor. Neyin çalışması yapılıyor? Kusura bakmayın canımız çok yanıyor. Bize galibiyetin ne kadar lazım olduğunu, bir şehrin yüzünün gülmesinin ne kadar ortada olduğunu bildiğimiz halde maalesef bugün burada hak yeniyor, emek yeniyor. Hocayla konuşuyoruz, 'Dinleneceğim biraz müsaade edin' diyor. Bence bu hocanın ömür boyu dinlenmesi lazım. Yaptığı operasyonlar yeter. Kusura bakmasınlar biz böyle bir hakem yönetimi ve anlayışı asla kabul etmiyoruz, karşı çıkıyoruz ve ben aslında şu öneride de bulunmak istiyorum. Hakemi kaldırın, artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakalım dijital kameralar ve dijital çalışmalar üzerinden kime galibiyet, kime penaltı vermek istiyorsanız onu sağlayın. Biz de hakem diye onun kararına saygı duymayalım yani. Derdimiz çok, acımız çok büyük, üzüntümüz çok fazla ama artık yeter. VAR nerede var artık öğrenmiş olduk. VAR Hatayspor aleyhine var. Birileri mesaj vermek istiyorsa Hatayspor üzerinden vermesin. Hatayspor en son uğraşacakları kulüp olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Habertürk Anasayfa