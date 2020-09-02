Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor transferde büyük oynuyor! Son olarak Stoke City'de forma giyen Senegalli Mame Biram Diouf'u renklerine bağlayan Hatayspor, Arjantinli yıldız Damian Batallini'yi de kadrosuna katmak üzere.

Arjantin ekiplerinden Argentinos Juniors'ta forma giyen 24 yaşındaki yıldız için kulübüyle masaya oturan Hatayspor, Batallini'yi bir yıllığına kiralamak istiyor. Akdeniz temsilcisinin Argentinos Juniors'a 3,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu bir 500 bin Euro bedelli bir kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Oyuncunun da Avrupa'da forma giymeğe sıcak baktığı, Argentinos Juniors'un da oyuncuya çok fazla zorluk çıkarmayacağı belirtildi.