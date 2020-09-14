Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, geçen sezon TFF 1. Lig'de kupayı kaldıran Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Mücadelede Hatayspor'un yeni stadının maça yetişmemesi nedeniyle Gaziantep'teki Kalyon stadı'nda oynanıyor...

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Kalyon

YAYIN: beIN SPORTS 1

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba

İlk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, lig tarihinde mücadele eden 73'üncü takım oldu.

BAŞAKŞEHİR 4 TRANSFER YAPTI

Geçen sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Nacer Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli-Mbombo'yu kadrosuna dahil etti. Medipol Başakşehir, sözleşmeleri sona eren Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırdı.