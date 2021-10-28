Salon: Antakya

Hakemler: Andrada Csender (Romanya), Denys Povorozniuk (Ukrayna), Amalia Marchis (Romanya)

Hatayspor: Wiley 20, İdal Yavuz, Gorini 21, Büşra Akbaş, Ayşegül Günay 2, Büşra Akgün 2, Bahar Çağlar Ökten 6, Brown 22, Elif Emirtekin 14

Panathinaikos: Reed 24, Ziaka, Stamati, Lymoura 3, Vintsilaiou 6, Bountouri 2, Grigoropoulou, Stach 4, Mylonaki 2, Holmes 12, Chatzinikolaou 3

1. Periyot: 31-11

Devre: 57-30

3. Periyot: 79-44