Tartışmanın büyümesi üzerine C.N. tabancayla Osman T'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Osman T, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan C.N'nin bulunması için çalışma başlattı.