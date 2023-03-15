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Hatay Valisi Rahmi Doğan milletvekili aday adayı olmak için istifa etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay’da Vali Rahmi Doğan istifa kararı aldı. Valinin istifa etme gerekçesi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili olmak.

Giriş: 15.03.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay Valisi Rahmi Doğan milletvekili aday adayı olmak için istifa etti
Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden biri olan Hatay’da Vali Rahmi Doğan istifa kararı aldı. Valinin istifa etme gerekçesi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili olmak.

Vali Doğan istifa kararın sosyal medya hesabından duyurdu. Rahmi Doğan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Değerli Hemşehrilerim;

Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan "aday adayı" olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım.

Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Değerli hemşehrilerim;

Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak albim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın "Onikinci Milletvekili hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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