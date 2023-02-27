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Hatay Valiliği'nden idari izin açıklaması! İkinci bir talimata kadar izinli sayılacaklar

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağını bildirdi

Giriş: 27.02.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay Valiliği'nden idari izin açıklaması: Deprem bölgesinde mazeretli memur ve kamu personeli izinli mi olacak? - Son dakika deprem haberleri
AA

Hatay Valiliği'nden yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri, belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç, hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır. Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, il merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir."

*Fotoğraf: İHA

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