Müslümanlar için ibadet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında kişinin sadece ibadet açısından değil, maneviyat açısından zenginleştiğine inanılır. '11 ayın sultanı' olan Ramazan'ın gelmesiyle; sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı.

Diyanet tarafından açıklanan imsakiye takvimi sayesinde Hatay sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Hatay imsakiye takvimi ile Hatay sahur ve iftar vakitleri...