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Hatay Milletvekili Adayları 2023: AK Parti, CHP, İYİ Parti, Memleket, MHP, Yeşil Sol Parti, TİP Hatay Milletvekili Adayları Kimler?

Partilerin Hatay milletvekili adayları kimler?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. 1 milyon 600 binden fazla nüfusa sahip olan Hatay en fazla milletvekili çıkartacak olan on ikinci il olacak. Eksikliklerin tamamlanmasının ardından Hatay milletvekili adayları YSK’ya 19 Nisan’da teslim edildi. İşte 2023 Genel Seçimleri Partilerin milletvekili adayları listesi…

Giriş: 13.05.2023 - 00:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hatay Milletvekili aday listeleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden önce araştırılmaya başlandı. En çok milletvekili çıkaracak şehir olacak olan Hatay milletvekili adayları tam listesi Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından paylaşıldı. 1 milyon 600 bini aşkın nüfusu bulunan Hatay’dan 11 milletvekili çıkacak. İşte 2023 genel seçimleri partilerin Hatay milletvekili adayları…

    14 Mayıs 2023 Hatay Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Hatay Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Hatay Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Hatay Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    HATAY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

    HATAY'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

  • HATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Hatay Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Hatay Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Hatay Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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