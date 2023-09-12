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        Haberler Müzik Hatay Medeniyetler Korosu'ndan teşekkür konseri - Magazin haberleri

        Hatay Medeniyetler Korosu'ndan teşekkür konseri

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gününde, deprem felaketi sonrası bölgeye yapılan yardımlara teşekkür amacıyla düzenlenen Hatay Medeniyetler Korosu'nun konserine katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:03
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        Hatay Medeniyetler Korosu'ndan teşekkür konseri
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        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı üyelerini kaybeden Hatay Medeniyetler Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerine teşekkür etmek amacıyla 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gününde bir konser verdi.

        Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da izledi. Koronun seslendirdiği şarkılara izleyiciler de alkışlarla eşlik etti. Koronun şefi Yılmaz Özfırat, Başkan Tunç Soyer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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        "KOPMAZ BAĞLAR OLUŞTURDU"

        Başkan Tunç Soyer, “Büyük felaketten sonra hiçbirimiz tam olamayacağız. Hep bir yanımız eksik olacak ama bu deprem felaketi kopmaz bağlar da oluşturdu; Medeniyetler Korosu gibi... Sonsuza kadar taşıyacağımız çok güçlü dostluklar kurduk. Koro aslında demokrasinin en güzel uygulamalarından biri. Farklı sesleri birbirleriyle uyumlandırarak tek sesten çok daha renkli, güçlü, güzel ses çıkarmalarına imkân veriyor. Bunun içinde öyle bir ruh var ki egoları dizginliyor, dayanışmayı, ortak menfaati öne çıkartmayı başarıyor. Medeniyetler Korosu ise bu bilinçten çok daha fazlası. Gönüllülük temelinde, çok daha zenginleştirerek buluşmayı mümkün kılmışlar. Diliyorum ki Medeniyetler Korosu gibi bizler de egolarımızı dizginlemeyi başarır, farklılıkları uyum içinde yaşamayı, ortak menfaatlerimiz için dayanışmayı, böyle bir gelecek inşa etmeyi başarırız” dedi.

        "BU İŞİN MİMARI TUNÇ SOYER'DİR"

        Koro Şefi Yılmaz Özfırat ise, “Gerek maddi, gerek manevi olarak ilimize çok büyük destekleriniz oldu. Sesimizi duyduğunuz ve bize destek olduğunuz için bizler bu akşam size bir teşekkür etmek istedik. Aile konseri yapmak istedik. Bu işin mimarı Tunç Soyer’dir” ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: İHA

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