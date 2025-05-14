Hatay'da kan donduran olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım (23) ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti.

BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Kayınbiraderlerden hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım. Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.