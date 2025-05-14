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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!

        Hatay'da, boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki A.S., çıkan bıçaklı kavgada kayınbiraderlerinden aynı yaştaki Ahmet Yıldırım'ı öldürdü, M.E.Y.'i yaraladı. Göğsünden bıçaklanan zanlının tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:39
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        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
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        Hatay'da kan donduran olay, 12 Mayıs gecesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım (23) ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti.

        BIÇAKLI KAVGA YAŞANDI

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı.

        4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kayınbiraderlerden hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım.
        Kayınbiraderlerden hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım.

        Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Hatay
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