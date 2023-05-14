Hatay Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Hatay Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Hatay başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Hatay seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Hatay Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 83.44 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:06 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 79.6 oldu. Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 351.093 oyla yüzde 50.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 310.204 oyla yüzde 44.96 - Sinan Oğan: 25.832 oyla yüzde 3.74 - Muharrem İnce: 2.893 oyla yüzde 0.42 oy aldı.



Hatay 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 351.093 oyla yüzde 50.88Kemal Kılıçdaroğlu: 310.204 oyla yüzde 44.96Sinan Oğan: 25.832 oyla yüzde 3.74Muharrem İnce: 2.893 oyla yüzde 0.42

Hatay Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.03 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:06 itibarıyla yüzde 75.1 oranında açıldı. 2023 Hatay milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 333.632 oyla yüzde 51.74 - Millet İttifakı: 223.753 oyla yüzde 34.7 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 65.037 oyla yüzde 10.08 - Ata İttifakı: 7.786 oyla yüzde 1.21 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.441 oyla yüzde 0.38 aldı. Saat 22:06 itibarıyla 2023 Hatay milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 333.632 oyla yüzde 51.74Millet İttifakı: 223.753 oyla yüzde 34.7Emek ve Özgürlük İttifakı: 65.037 oyla yüzde 10.08Ata İttifakı: 7.786 oyla yüzde 1.21Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.441 oyla yüzde 0.38AK Parti: 231.259 oyla yüzde 35.86CHP: 171.026 oyla yüzde 26.52MHP: 83.952 oyla yüzde 13.02İYİ Parti: 52.727 oyla yüzde 8.18TİP: 46.256 oyla yüzde 7.17YEŞİL SOL: 18.781 oyla yüzde 2.91YENİDEN REFAH: 11.668 oyla yüzde 1.81ZP: 7.786 oyla yüzde 1.21BBP: 6.753 oyla yüzde 1.05MEMLEKET: 3.151 oyla yüzde 0.49TKP: 1.420 oyla yüzde 0.22GENÇ: 818 oyla yüzde 0.13SOL PARTI: 708 oyla yüzde 0.11MP: 389 oyla yüzde 0.06GBP: 385 oyla yüzde 0.06HKP: 314 oyla yüzde 0.05TKH: 313 oyla yüzde 0.05HAKPAR: 295 oyla yüzde 0.05YP: 173 oyla yüzde 0.03ANAP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00