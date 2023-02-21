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Hatay depremi sonrası Fatih Terim İtalyan basınına konuştu: Ablamla görüştüm, rahatladım

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Hatay'da yaşanan depremlerin ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Adana'da bulunan ailesinin depremleri hissettiğini belirten Terim, "Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim" dedi.

Giriş: 21.02.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay depremi sonrası Fatih Terim İtalyan basınına konuştu: Ablamla görüştüm, rahatladım
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından dün gece de Hatay'da 6.4 ve 5.8'lik iki sarsıntı gerçekleşti. Bölgede panik yaratan depremlerin ardından Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim İtalyan haber sitesi Notizie'ye açıklamalarda bulundu.

Adana'yı 'İmparator'un memleketi' olarak tanımlayan Notizie'ye depremle ilgili konuşan Terim, "Maalesef hayat böyle. Depremde hayatını kaybedenlerin hepsine üzüldüm. Bu akşam iki sarsıntı daha oldu" dedi.

"ABLAMLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Depremin memleketi Adana'da da hissedildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Ben iyiyim. Neyse ki ablam da iyi. Az önce telefonda konuştum, bu beni rahatlattı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Burada deprem hissedilmedi, ancak önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim" ifadelerini kullandı.

MONTELLA: BÜYÜK KORKUYA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Öte yandan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın depremzedeler için yaptıkları da İtalyan basınında da yer aldı. İtalyan çalıştırıcı Ansa'ya yaptığı açıklamada, "Burada insanlar sokaklarda, zaten yaşanan büyük korkuya bir yenisi daha eklendi" diye konuştu.

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