Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi!

Türkiye dün güne merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle uyandı. Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi 

Giriş: 07.02.2023 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi!
Hatay'daki yıkım havadan görüntülendi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde 7.7, öğlen saatlerinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Türkiye'yi derinden sarstı. Depremler, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin 10 ilini ciddi şekilde etkiledi.

Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, Hatay'daki yıkımın havadan nasıl göründüğü gözler önüne serdi.

Şehirdeki büyük yıkım drone görüntüleriyle net bir şekilde görüldü. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğalgaz ve internet hizmeti verilemiyor.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK KÖTÜ

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi verdi.

Savaş, "Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz." ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kılıçdaroğlu Hatay'a gidecek
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Kızılay Başkanı Kınık: Sahada inanılmaz savaş veriyoruz
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Bakan Koca: İlk müdahaleler sahra çadırlarında yapıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adıyaman'da yaklaşık 20 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.