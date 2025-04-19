Hatay'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Giriş: 19.04.2025 - 00:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:17
İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde, D.Ç. idaresindeki cip, M.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç ve E.S.Ö. yönetimindeki pikap çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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