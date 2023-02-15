HABERTURK.COM

Deprem sonrası Hatay'da son durum nedir? Geçtiğimiz hafta pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve 9 saat sonra Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımdan en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ise son durum merak ediliyor. Kamuoyunda ise deprem sorası Hatay'daki son durum merak edilirken "Hatay'da yaralı ve ölü sayısı kaç oldu? Hatay'da kaç bina yıkıldı?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Hatay'da son durum...

HATAY'DA SON DURUM

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor." dedi.

Bu bilgi dışında Hatay'la ilgili ölü ve yaralı sayısı ile resmi bir açıklama yapılmadı.



Deprem faciası sonrası 10 ildeki ölüm sayısını Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısı sonrasında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, "Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer