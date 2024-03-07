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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay hava durumu son dakika: Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!

        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı. Sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Bugün Hatay'da sıcaklığın 17 derece olması beklenirken, batısı için sağanak uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:46
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        Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
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        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısı şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.

        CADDELER GÖLE DÖNDÜ

        DHA ve AA'da yer alan habere göre sağanak yağışla birlikte sahile yakın caddeler göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu.

        BASKIN ENDİŞESİYLE CADDE KAPATILDI

        Yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, su baskınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

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        GÜN BOYU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

        Bugün Hatay'da sıcaklığın 17 derece olması beklenirken, batısı için sağanak uyarısında bulunuldu.

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