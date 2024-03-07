Hatay'da şiddetli sağanak! Caddeler göle döndü!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle sahile yakın kesimlerdeki caddelerde su baskınları yaşandı. Sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Bugün Hatay'da sıcaklığın 17 derece olması beklenirken, batısı için sağanak uyarısında bulunuldu
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece yarısı şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.
CADDELER GÖLE DÖNDÜ
DHA ve AA'da yer alan habere göre sağanak yağışla birlikte sahile yakın caddeler göle dönerken, ulaşımda aksamalar oldu.
BASKIN ENDİŞESİYLE CADDE KAPATILDI
Yoğun yağışın ardından ilçe merkezinde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, su baskınları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.
GÜN BOYU YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.
Bugün Hatay'da sıcaklığın 17 derece olması beklenirken, batısı için sağanak uyarısında bulunuldu.