İHA

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri mali suçlar kapsamında şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada birinde 349 adet sahte 100 ABD Doları, diğer araçta ise 9 Adet sahte 100 ABD Doları ele geçirdi.

3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.