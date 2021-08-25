Hatay'da orman yangını!

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde yer alan Çamseki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Serinyol ve Kırıkhan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 1 helikopter ve 16 arazöz ile havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.