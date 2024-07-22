Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Arsuz'a bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.