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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Hatay'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:53
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        Hatay'da orman yangını
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        Arsuz'a bağlı Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        #Hatay Arsuz
        #orman yangını
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