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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da kayıp olarak aranıyordu, aracında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Hatay'da kayıp olarak aranıyordu, aracında ölü bulundu

        Hatay Erzin'de ailesinin kayıp olarak bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 05:01 Güncelleme: 16.04.2025 - 05:01
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        Kayıp olarak aranıyordu, aracında ölü bulundu
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hasan Sarıbaş'ı arama çalışması yürüttü.

        Sarıbaş'a ait aracın Hürriyet Mahallesi'nde park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

        Aracı kontrol eden jandarma, Sarıbaş'ı hareketsiz buldu. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sarıbaş'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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