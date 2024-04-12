Hatay'da kaybolan 51 yaşındaki kadın aranıyor

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Bayram nedeniyle 5 Nisan'da Tokat'tan annesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen Batıkan Arapoğlu, annesini evde bulamayınca arkadaşlarının yanına yerleşti. Birkaç gün bekleyen Arapoğlu, annesinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Polis, yalnız yaşadığı öğrenilen, 2 çocuk annesi Nurcan Demir'in bulunması için çalışma başlattı.

Annesinin psikolojik sıkıntılarının olduğunu belirten Arapoğlu, evin kapısını savcılık kararıyla açtırdığını söyledi.

Annesinin bulunmasını isteyen Arapoğlu, "Komşusuna Dörtyol’a gidiyorum demiş. Daha hangi servise bindiğini, tam nereye gittiğini de bilmiyoruz. En son cuma günü saat 11.00 ile 13.00 arasında gözükmüş. Ondan sonra ne gören ne de duyan var." dedi.

Ekipler, bölgedeki arama çalışmasını sürdürüyor. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.