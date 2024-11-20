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        Haberler Gündem Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Güncel haberler

        Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 01:10 Güncelleme: 20.11.2024 - 01:10
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        Karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 2 yaralı
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        15 Kasım Mahallesi'ndeki evde 3 kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler, Mehmet K. ve karısı A.K. ile torunu M.E.K'yi odada baygın buldu.

        Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Mehmet K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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