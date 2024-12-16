Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hatay'da inşaat kazısında seramik kaplar ve lahit bulundu

        Hatay'da inşaat kazısında seramik kaplar ve lahit bulundu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir inşaat alanında kazı yapılırken seramik kaplar ve lahit bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat kazısından tarih çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Pirinçlik Mahallesi'nde sürdürülen kazıda tarihi kalıntılara rastlanması üzerine, durum jandarma ekiplerine bildirildi.

        Bölgeye gelen arkeologların gözetiminde başlatılan incelemede, kalıntının, içerisinde mezar odaları, seramik kaplar ve pişmiş toprak lahit mezarları olduğu anlaşıldı.

        Tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için seramik kapların müzeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

        Nakil için alanda kazı çalışmalarına başlandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Arsuz
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        Netanyahu'dan Trump'a çağrı
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa