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        Haberler Gündem Hatay'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Güncel haberler

        Hatay'da orman yangını çıktı

        Hatay'ın Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde çıkan orman yangını ekipler tarafından büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 20:04 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:04
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        Hatay'da orman yangını çıktı
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        Yangın, öğle saatlerinde Arsuz ilçesi Konacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı.

        Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına helikopter ve uçaklarla havadan, çok sayıda arazöz ve personelle de karadan müdahale başlatıldı.

        Yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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