Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek denize düşen kişi, kıyıdan 30 metre açıkta ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 03:37 Güncelleme: 19.04.2025 - 03:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutarken denize düştü; hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay Arsuz'da Bedri A. Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip denize düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin kıyıdan 30 metre açıkta bulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlediği Bedri A'nın cansız bedeni, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Arsuz
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Ankara merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama
        Ankara merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama
        Polonya'dan Fransız nükleer korumasına yeşil ışık
        Polonya'dan Fransız nükleer korumasına yeşil ışık
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa