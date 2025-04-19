Hatay'da balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek denize düşen kişi, kıyıdan 30 metre açıkta ölü bulundu
Hatay Arsuz'da Bedri A. Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip denize düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin kıyıdan 30 metre açıkta bulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlediği Bedri A'nın cansız bedeni, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.