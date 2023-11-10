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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Hatay'da 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar Ankara'da yakaladı

        Hatay'da 370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar Ankara'da yakaladı

        6 Şubat depremlerinde Hatay'da 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank konutlarının, gözaltı kararı bulunan müteahhidi Mehmet Özat, Ankara'da depremzede iki kadın tarafından yakalandı. Özat polislere teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:33
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        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
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        Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1'inci kısım müteahhidi Mehmet Özat (72), Ankara'da bir alışveriş merkezinde yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.

        Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat izini kaybettirdi.

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        2 KADIN TANIDI, GÖZALTINA ALINDI

        Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat'ı, Ankara'da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü. Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat'ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı. Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat'a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Özat, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verecek.

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        #Mehmet Özat
        #son dakika haberi
        #hatay deprem
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