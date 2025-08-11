Hatay'da bıçaklı kavga: 4 tutuklama
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda, 8 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada S.Ş. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde toplanan bir grup, kavganın ardından restorana saklanan şüpheliler M.E, K.Ö, H.S, M.Ç. ve Y.G’ye tepki gösterdi.
Tarafları güçlükle sakinleştiren ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
S.Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.