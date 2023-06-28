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Hatay bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet 2023 Hatay bayram namazı vakti açıklandı!

Diyanet 2023 Hatay bayram namazı saati vakti açıklandı!

Hatay bayram namazı saati vakti, sünnet-i müekkede olan Kurban Bayramı namazını camide cemaatle birlikte kılmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk gelirken yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı ise 28 Haziran – 1 Temmuz günleri arasında eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Hatay bayram namazı saati de belli oldu. İşte 28 Haziran 2023 Hatay bayram namazı saati…

Giriş: 28.06.2023 - 00:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hatay bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Kurban Bayramı namaz vakitleri takvimine göre netlik kazandı. 2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşayacak olan Müslümanlar, Diyanet tarafından belirlenen bayram namazı saati vakitlerinde camilere akın edecekler. Bayramın ilk günü cemaatle namaz kılmak isteyenler “Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Haziran 2023 Hatay bayram namazı saatleri…

  • HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay'da Kurban Bayramı namazının saat 05:53’te kılınacağını duyurdu.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1.Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2.Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

    1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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