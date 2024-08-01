Hatay, Antalya, Balıkesir ve Edirne'de orman yangını

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Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Hatay, Antalya, Balıkesir ve Edirne'den yangın haberleri geldi.

HATAY Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

BİR HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

ANTALYA Antalya'nın Serik'e bağlı Hacıosmanlar Mahallesindeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. REKLAM İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

EDİRNE Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR Bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Erdek ilçesinde Odunlu Yolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere 3 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve bir dozerin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çevre illerden gönderilen 9 araçla mücadele ediliyor. Yangını kontrol altına almak için 100 kişiden oluşan ekibin 37 araçla müdahalesi sürüyor.